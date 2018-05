EM-Limit für Alexandra Toth über 100 m

Alexandra Toth hat am Donnerstag beim Leichtathletik-Meeting "Liese Prokop Memorial" auf der umgebauten Anlage in St. Pölten überraschend das EM-Limit von 11,50 Sekunden über 100 m unterboten. Die Steirerin gewann den Bewerb bei regulärem Rückenwind in klarer neuer persönlicher Bestzeit von 11,47 Sekunden vor der Deutschen Alexandra Burghardt (11,52) und Fanny Schmelcz (HUN/11,83).