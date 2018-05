Eishockey-Team unterlag bei WM der Slowakei 2:4

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft ist bei der WM in Dänemark auch nach dem dritten Spiel noch ohne Sieg. Die ÖEHV-Auswahl musste sich am Dienstag in Kopenhagen der Slowakei mit 2:4 geschlagen geben. Brian Lebler brachte Österreich früh in Führung (2.). Marcel Hascak (5.), Tomas Jurco (23.) und Christian Jaros (29.) drehten aber das Spiel zugunsten der Slowaken.