Wimbledon-Vorbereitung in Queen's mit sechs Top-10-Spielern

Das Wimbledon-Vorbereitungsturnier vom 18. bis 24. Juni in Queen's hat am Dienstag seine bisher beste Besetzung gemeldet. Neben dem Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal (ESP) sind mit Grigor Dimitrow (BUL/4.), Marin Cilic (CRO/5.), Juan Martin Del Potro (ARG/6.), Kevin Anderson (RSA/8.) und David Goffin (BEL/10.) fünf weitere aktuelle Tennis-Asse aus den Top Ten für das Rasenturnier gemeldet.

© APA (AFP)

Während Österreichs Star Dominic Thiem (7.) demnach nicht genannt ist, kommen mit Stan Wawrinka (SUI/25.) oder Andy Murray (GBR/39.) weitere Größen dazu. Der Schotte will sich im Londoner Stadtteil nach längerer Verletzungspause für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab 2. Juli) in Schwung bringen. Außerdem sind der Kanadier Milos Raonic und der Australier Nick Kyrgios gemeldet.