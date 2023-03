Die 67. Ausgabe des Eurovision Song Contests wird von 9. bis 13. Mai in Liverpool über die Bühne gehen, nachdem Großbritannien heuer für den eigentlichen Vorjahressieger Ukraine wegen des russischen Angriffskrieges einspringt. Mit dem Titel "Stefania" hatte 2022 in Turin die ukrainische Band Kalush Orchestra den ESC gewonnen. Für Österreich steigen im 2. Halbfinale am 11. Mai Teya & Salena mit "Who the hell is Edgar?" in den Ring.