RH empfiehlt Museen kostenpflichtige Digitalangebote

Während Corona waren Besuche in Museen nicht oder nur eingeschränkt möglich. Wie diese darauf reagierten, hat der Rechnungshof (RH) beispielhaft am Kunsthistorischen Museum Wien (KHM), dem Museum der Moderne Salzburg sowie dem Vorarlberg Museum geprüft. Fazit des RH: Die Häuser sollten auch nach der Pandemie mit digitalen Angeboten wie Onlineführungen, Onlinevorträge und Onlineworkshops Einnahmen lukrieren, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht.