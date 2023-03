Brian Eno erhält Lebenswerk-Löwen der Biennale Venedig

Der britische Musiker Brian Eno erhält den Goldenen Löwen der Biennale von Venedig für sein Lebenswerk in der Sparte Musik. Er werde die Auszeichnung am 22. Oktober entgegennehmen, teilte der Aufsichtsrat der Biennale am Mittwoch mit. Eno wurde "für seine Forschungen über die Qualität, die Schönheit und die Verbreitung des digitalen Klangs und sein Konzept des akustischen Raums als kompositorisches Mittel" ausgezeichnet, hieß es.