Online-Boom bei Auktionen im Wiener Dorotheum

Im Wiener Dorotheum kommen am morgigen Dienstag Ölgemälde und Aquarelle des 19. Jahrhunderts unter den Hammer. Die Auktion findet rein online statt - wie so viele in der jüngeren Vergangenheit. Denn Web-Versteigerungen fänden inzwischen "riesigen Zuspruch", wie eine Dorotheum-Sprecherin auf APA-Nachfrage versicherte. Die Zahlen sprechen für sich: Im Jahr 2022 fanden ganze 95 Prozent der hauseigenen Auktionen rein digital statt.