Festspiele Reichenau stehen diesmal im Zeichen der Sehnsucht

"Sehnsucht" ist das Leitmotiv der Festspiele Reichenau in der kommenden Saison. Die künstlerische Leiterin Maria Happel und Dramaturgin Angelika Messner stellten den Spielplan für Happels zweite Saison als Festspiel-Leiterin am Montagvormittag in Wien vor: "Unsere Eigenproduktionen bestehen aus großen Klassikern der Theaterliteratur mit einem Schwerpunkt auf österreichische Autoren."