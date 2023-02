Chefdirigent des Bruckner Orchesters künftig auch in Basel

Der Chefdirigent des Bruckner Orchesters Linz (BOL), Markus Poschner, wird ab der Saison 2025/26 auch Chefdirigent des Sinfonieorchesters Basel. Seine bisherige Funktion beim Orchestra della Svizzera italiana in Lugano endet 2025, informierte das BOL am Freitag in einer Aussendung.