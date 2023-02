Kultur

"Dark Side Of The Moon" beim 24. Akkordeon Festival in Wien

Am Samstag (25. Februar) startet das 24. Akkordeon Festival. Bis 26. März geht es über die Bühnen zahlreicher Wiener Spielstätten. Es ist das letzte von Festivalgründer Friedl Preisl (mit-)gestaltete Programm. "Es ist Zeit für einen Abschied", meint er im Programmheft. Ab 2024 wird die bisherige Co-Leiterin Franziska Hatz gemeinsam mit Lisa Reimitz-Wachberger für das Festival verantwortlich sein.