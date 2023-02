Konkrete Pläne für Revitalisierung der Grazer Burg

Die Revitalisierung der Grazer Burg nimmt Gestalt an: Am Dienstag wurden die Pläne des siegreichen Architektenteams des EU-weiten Wettbewerbs vorgestellt. Sie wollen bestehende Strukturen wie die alte Stadtmauer oder auch die Burgkapelle in ihrer ursprünglichen Höhe freilegen. Rund 30 Mio. Euro wird der "Masterplan Grazer Burg" bis zur Fertigstellung 2028 kosten. Die Hälfte der Kosten wird der Bund übernehmen, sagten LH Christopher Drexler (ÖVP) und LHStv. Anton Lang (SPÖ).