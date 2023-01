Absage von Pantera-Konzert in Wien gefordert

Nach der Ausladung der Heavy-Metal-Band Pantera von den deutschen Festivals "Rock im Park" und "Rock am Ring" fordern die Grünen nun auch die Absage eines geplanten Konzerts der US-Gruppe am 31. Mai in Wien (Gasometer). Auf Nachfrage der APA hieß es am Dienstag seitens des Veranstalters Barracuda Music: Man prüfe "derzeit die Möglichkeit einer Absage der Show".