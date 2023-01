Lichtermeer-Ausstellung im Web: hdgö ruft zum Mitmachen auf

Rund 300.000 Menschen setzten vor 30 Jahren auf dem Wiener Heldenplatz und in anderen Landeshauptstädten ein Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung. An das Lichtermeer vom 23. Jänner 1993 erinnert das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) ab heute in einer Web-Ausstellung. Direktorin Monika Sommer bittet in einer Aussendung um Mithilfe: "Zum dreißigjährigen Jubiläum wollen wir gemeinsam Erinnerungen und Objekte zu diesem Ereignis sammeln, bevor sie verloren gehen."