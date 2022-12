"Der Tag des Dionysos" - unter diesem Motto wird der dritte Teil in Szene gehen. Schauplatz ist am 28. Mai 2023 von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang das Schloss Prinzendorf und Umgebung. Als musikalische Basis wurden am Mittwoch vier Orchester, zwei Blasmusikkapellen, ein Lärmorchester, ein Chor und ein Streichquartett angekündigt. "Dieses einmalige Klangerlebnis soll durch den Einsatz von Wein intensiviert werden. Der Klangrausch, der Wein, die Aktionen und die Prozessionen durch die umliegenden Weingärten und Kellergassen steigern das Spielgeschehen zu höchster Intensität, zu einem Fest der Seinstrunkenheit", wurde in einer Aussendung betont.

