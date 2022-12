Deutscher Musiknotenmarkt massiv unter Druck

Der Musiknotenmarkt in Deutschland hat eine jahrhundertealte Tradition - und ist doch in Zeiten von Internet, Corona, Krieg und Inflation in einer massiven Krise. Der Vizepräsident des fast 200 Jahre alten Deutschen Musikverleger-Verbands (DMV), Clemens Scheuch, geht beim Notenmarkt für Klassische Musik von einem Umsatzminus von 30 bis 60 Prozent seit 2019 aus: "Es ist zu befürchten, dass nächstes Jahr einige Verlage schließen müssen."