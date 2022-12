Regisseurin Marie Kreutzer: "Preise sind wie Lotto"

Marie Kreutzer gehörte mit ihrem feministischen Sisi-Drama "Corsage" zu den Topnominierten beim 35. Europäischen Filmpreis, der am Samstag in Islands Hauptstadt Reykjavík vergeben wurde. In den Sparten Regie und Bester Film triumphierte jedoch Ruben Östlund mit "Triangle of Sadness". Vicky Krieps gewann allerdings die Sparte der Darstellerinnen. Mit der APA sprach Kreutzer über die Parallele von Preisen und Lottospielen, den Druck von Erwartungshaltungen und ihre Mission.