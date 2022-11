NÖ-Kulturpreise zum 62. Mal verliehen

Im Festspielhaus St. Pölten sind am Freitagabend in einer Gala zum 62. Mal die Kulturpreise des Landes Niederösterreich in acht Sparten - Architektur, bildende Kunst, Literatur, Erwachsenenbildung, Medienkunst, Musik, Karikatur (Sonderpreis 2022) sowie Volkskultur und Kulturinitiativen - verliehen worden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) würdigte die Verdienste der Kulturschaffenden, Autorin und Anton-Wildgans-Preisträgerin Gertraud Klemm fungierte als Gastrednerin.