"Machete" Danny Trejo hat Autobiografie geschrieben

Das Gesicht von Danny Trejo kennt jeder Film- und Serienfan, in Mexiko ist der Schauspieler ein Nationalheld, der Wandgemälde ziert. Dabei begann der in Los Angeles geborene Trejo seine Karriere nicht vor der Kamera, sondern als Drogenkrimineller. Während einer seiner Haftstrafen entging er der Todesstrafe. Es war ein langer Weg bis zur Hauptrolle in "Machete", wie er in seiner Autobiografie "Trejo" erzählt, und vor allem auch bis zum Entzug.