Ljubica Vranes brilliert als "Carmen" bei der Oper Burg Gars

Zwei Jahre lang musste die Produktion pandemiebedingt verschoben werden, am Donnerstagabend gelangte Bizets "Carmen" bei der Oper Burg Gars endlich zur Premiere. Der Abend wurde in erster Linie zum Triumph für Ljubica Vranes in der Titelrolle.