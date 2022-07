"Donald Made in Austria" im Karikaturmuseum Krems

Im Karikaturmuseum Krems wird am Samstag die Ausstellung "Donald Made in Austria! Der Character-Designer Florian Satzinger" eröffnet. Satzinger entwickelt neue und überarbeitet bereits existente Trickfilmfiguren für Kino und Fernsehen. So hat der gebürtige Grazer beispielsweise Donald Duck mit den Stilmitteln der Karikatur für das digitale Zeitalter gerüstet und neu interpretiert. Zu sehen sind laut Aussendung über 200 Originale von der Erstskizze bis zur kolorierten Figur.