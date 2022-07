"Nuda Veritas": Alles neu für Klimts Nackte im Theatermuseum

Das Theatermuseum nimmt den 160. Geburtstag von Gustav Klimt zum Anlass, sein Gemälde "Nuda Veritas" in neuer Zusammenstellung zu zeigen. So hängt es ab Donnerstag, 14. Juli, im neu gestalteten "Nuda Veritas"-Raum im Lichte radikaler künstlerischer Reformbestrebungen im Wien um 1900, wie es in einer Aussendung heißt. An der Seite des 1899 erstmals ausgestellten Gemäldes finden sich etwa Objekte von Hermann Bahr, Anna Bahr-Mildenburg, Joseph Maria Olbrich und Gustav Mahler.