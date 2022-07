Met-Ausstellung widmet sich den Farben antiker Skulpturen

So bunt bemalt und kunstvoll verziert wie früher: Zwischen den vielen antiken römischen und ägyptischen Skulpturen im New Yorker Metropolitan Museum hat ein deutsches Archäologen-Paar mit rund einem Dutzend Rekonstruktionen deutlich gemacht, wie diese einst wirklich ausgesehen haben könnten. Die Schau "Chroma: Ancient Sculpture in Color" soll bis zum 26. März 2023 in dem Museum am Central Park in Manhattan zu sehen sein, teilten die Organisatoren mit.