Klein ("Roman unserer Kindheit", "Miakro") wurde in der Vergangenheit unter anderem bereits mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis (2000) und dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. "Was Literatur vermag, uns nämlich in fremde, in bedrohliche Welten und Weltsichten zu entführen, in denen Schein und Sein nicht getrennt sind, davon erzählt das umfangreiche Werk dieses Autors, der die Konventionen des Romans ebenso beherrscht wie bricht", lobte die Jury.

Der "Große Preis des Deutschen Literaturfonds" ist hervorgegangen aus dem "Kranichsteiner Literaturpreis" und gehört zu den höchstdotierten Literaturpreisen in Deutschland.