Neustart für Störtebeker-Festspiele nach Coronapause

Am Ende der Vorstellung gab es das traditionelle Feuerwerk - die Störtebeker-Festspiele auf Rügen sind in die erste Saison nach zwei Jahren Corona-Zwangspause gestartet. Vor gut gefüllten, aber nicht ausverkauften Rängen feierte das Stück "Im Angesicht des Wolfes" am Samstag auf der Naturbühne in Ralswiek Premiere.