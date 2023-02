Die Frage nach einer Doppelspitze mit Doskozil sei außerdem ohnehin unbegründet, weil dieser sich selbst schon zurückgenommen habe. "Deshalb ist das nicht einmal eine theoretische Frage", sagte Deutsch am Rande einer Pressekonferenz. Er würdigte abermals die "vielen guten Leute" innerhalb der SPÖ, die er auch in den Vordergrund rücken wolle, betonte aber auch: "Der nächste Bundesparteitag ist 2024." Dort werde sich die Vorsitzende wieder der Wahl stellen müssen.

Doskozil selbst bekräftigte am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz in Stadtschlaining seine gestrigen Aussagen, wonach über dieses Thema nur parteiintern diskutiert werden sollte. Auf die Frage, ob er mit dem Kärntner Amtskollegen Peter Kaiser über dessen Aussagen gesprochen habe, meinte der burgenländische Landesparteichef, er habe "diese Woche mit ihm telefoniert", nähere Angaben zum Zeitpunkt gab es nicht.