U-Ausschuss hielt wohl letzte inhaltliche Sitzung ab

Der ÖVP-Untersuchungsausschuss ist am Freitag voraussichtlich zum letzten Mal zusammengekommen, um Inhaltliches zu besprechen - sollten sich nicht überraschend noch eine Mehrheit für einen Antrag von FPÖ und SPÖ auf Verlängerung finden. Einbringen werden die beiden Oppositionsparteien diesen in der Sondersitzung des Nationalrats kommenden Mittwoch, kündigte FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker Freitagabend an.