Mit Schnedlitz und Hafenecker habe die FPÖ ein politisch erfahrenes Team, das gut zusammenarbeite "und 200 Prozent Einsatz für die Bevölkerung bringt", so Parteichef Herbert Kickl, der sich offenbar von seiner Erkrankung, die noch gestern eine Teilnahme an der Wiedereröffnung des Parlaments verhindert hatte, wieder erholt hat. Betont wurde in der Aussendung, dass der Vorschlag bezüglich Hafenecker von Kickl und Schnedlitz gemeinsam gekommen sei.

Beschlossen wurde die Doppelspitze im Generalsekretariat einstimmig. Am Samstag kommt die FPÖ zu ihrem Neujahrestreffen zusammen, das angesichts der bevorstehenden Landtagswahl wenig überraschend in Niederösterreich, konkret in Wiener Neustadt stattfinden soll.