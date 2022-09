"Van der Bellen wählen!" ruft ein Sujet, das den Amtsinhaber auf rot-weiß-rotem Hintergrund zeigt. Auch auf dem Sujet "Die sichere Wahl in stürmischen Zeiten" sieht man Van der Bellen vor rot-weiß-rotem Hintergrund. Er sei die beste Wahl, weil man ihn am besten kenne, wie er in gewissen Situationen reagiere, meinte der Amtsinhaber. Er habe in den vergangenen Jahren bewiesen, "dass ich rot-weiß-rot denke", bewarb der frühere Grünen-Chef außerdem seine Unabhängigkeit.

Durch alle vier Motive der Plakatwelle zieht sich der Aufruf "Klarheit schaffen am 9. Oktober" - dies soll Van der Bellens Ziel unterstreichen, gleich im ersten Wahlgang eine Mehrheit zu erreichen.

Das Plakat unter dem Motto "Gemeinsam sind wir stärker" zeigt Van der Bellen im Gespräch mit einer Frau. Man müsse die Teuerungskrise gemeinsam lösen und dürfe niemanden alleine lassen, betonte Van der Bellen. "Weil's drauf ankommt" lautet ein weiterer Slogan, im Hintergrund wie schon bei der ersten Plakatwelle die Tiroler Berge - es sei eben nicht gleichgültig, wer der nächste Bundespräsident wird, unterstrich Van der Bellen.