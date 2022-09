Richter fordern "dringend" mehr Planstellen

In der Justiz wird der Ruf nach mehr Personal immer lauter. In den laufenden Budgetverhandlungen verlangen jetzt auch die Richter "dringend" mehr Planstellen. Mindestens 50 Richter mehr bräuchte man, sagte Sabine Matejka, Präsidentin der Richtervereinigung, zur APA. Polizei und Staatsanwälte, speziell die WKStA, seien in den vergangenen Jahren aufgestockt, die Gerichte aber "geradezu sträflich vernachlässigt" worden - und "das explodiert jetzt gerade".