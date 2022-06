Schönborn kritisiert Vorverurteilung von Politikern

Kardinal Christoph Schönborn hat den Umgang der Öffentlichkeit mit Politikerinnen und Politikern kritisiert. "Der Schutz der Menschenwürde in der Politik ist eine Frage der Rechtskultur eines Landes. Die Rechte eines Menschen werden durch die ständige Durchlöcherung der Unschuldsvermutung ausgehöhlt - und das ist gefährlich für die Gesellschaft", wird der Wiener Erzbischof in einer Aussendung der Diözese Graz-Seckau am Donnerstag zitiert.