Schuldspruch ohne Strafe für Ex-IS-Prediger Mirsad O.

Rascher als erwartet ist ein weiterer Strafprozess gegen den bereits rechtskräftig wegen terroristischer Betätigung für die radikalislamistische Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilten früheren "Hassprediger" Mirsad O. zu Ende gegangen. Der 40-Jährige wurde am Mittwochabend am Wiener Landesgericht in einem seit Ende Mai laufenden Prozess in einigen Anklagepunkten schuldig erkannt. Von einer Zusatzstrafe wurde jedoch Abstand genommen.