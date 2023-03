Tschechen per Hubschrauber von der Rax gerettet

Zwei Tschechen sind Samstagnachmittag per Hubschrauber des Innenministeriums von der Rax gerettet worden. Das Duo im Alter von 31 und 35 Jahren konnte am Preinerwandsteig aufgrund der noch winterlichen Bedingungen weder vor noch zurück und verständigte die Einsatzkräfte. Der Mann und die Frau wurden unverletzt per Tau geborgen, berichtete die Bergrettung Reichenau (Bezirk Neunkirchen) per Aussendung. In der Nacht wurde zudem ein Mann vom Schneeberg in Sicherheit gebracht.