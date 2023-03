Knapp vier Tonnen Kokain in Ecuador beschlagnahmt

In Ecuador hat die Polizei fast vier Tonnen Kokain beschlagnahmt. Die für Sierra Leone bestimmte Ware sei im Hafen von Guayaquil sichergestellt worden, teilte die Polizei am Freitag (Ortszeit) mit. Die Drogen wurden von einem Polizeihund entdeckt und befanden sich in einem Container mit Konserven. Insgesamt wurden demnach 3,8 Tonnen Kokain beschlagnahmt, die beim Wiederverkauf im Ausland einen Wert von 223 Millionen Euro gehabt hätten.