Schießerei in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten

Bei Schüssen in einer Hamburger Kirche sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden. Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete von einem Großaufgebot an Spezialkräften der Polizei. Demnach trugen Rettungskräfte Personen aus einem Gebäude der Zeugen Jehovas. Der Fernsehsender RTL berichtete von mindestens sechs Toten. Weiteren Medienberichten zufolge sind der oder die Täter noch flüchtig.