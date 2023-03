51-Jähriger in Texas wegen Doppelmord hingerichtet

Im US-Bundesstaat Texas ist am Dienstag die Todesstrafe gegen einen Mann vollstreckt worden, der im Jahr 2009 für den Mord an seiner Frau und deren Tochter verurteilt worden war. Dem 51-jährigen Gary Green wurde am Dienstag in der Stadt Huntsville eine Giftspritze verabreicht, nach Angaben der zuständigen Behörde wurde er um 19.07 (Ortszeit) für tot erklärt.