Von der Katastrophenschutzbehörde verbreitete Bilder zeigten von Schlammmassen verschüttete Häuser an einer Klippe auf der Insel Serasan. Auch abgerissene Teile von Blechdächern und umgestürzte Bäume waren zu sehen. Noch am Montag brach ein 60-köpfiges Such- und Rettungsteam in das Katastrophengebiet auf, wie Behördensprecher Muhari erklärte.

Das Katastrophengebiet sei für die Rettungskräfte aber schwer zu erreichen. "Normalerweise dauert es fünf Stunden mit dem Schnellboot", sagte er im Sender Kompas TV. Am Dienstag werde ein Hubschrauber in das Katastrophengebiet geschickt, um die Hilfseinsätze zu beschleunigen.

Der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde der Riau-Inseln teilte mit, die Kommunikationsverbindungen in die betroffenen Gebiete seien unterbrochen. Außerdem herrschten starker Wind und hoher Wellengang und es sei schwer vorherzusagen, wie sich das Wetter entwickeln werde.

In der Regenzeit gibt es in Indonesien immer wieder Erdrutsche. Mancherorts ist das Risiko durch die Abholzung von Wäldern erhöht. Experten zufolge werden Unwetter in Indonesien durch den Klimawandel voraussichtlich schlimmer.