Ehepaar stirbt nach Autounfall in Vorarlberg

Ein am vergangenen Dienstag in Silbertal (Montafon) mit dem Auto verunglücktes Ehepaar ist am Samstag seinen schweren Brustkorbverletzungen erlegen. Das hat die Polizei am Montag in einer Aussendung berichtet. Der 90-jährige Lenker und seine 80 Jahre alte Frau auf dem Beifahrersitz sind am 28. Februar mit ihrem Wagen über einen Hang abgestürzt, das Fahrzeug wurde dabei auch mehrere Meter durch die Luft geschleudert und überschlug sich mehrmals.