Ermittlungen nach Tod eines Mädchens in Therme im Burgenland

Im Fall eines fünfjährigen Mädchens, das nach einem Badeunfall in der Sonnentherme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) am vergangenen Samstag gestorben ist, hat die Staatsanwaltschaft Eisenstadt Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen. Diese richten sich gegen den Vater des Kindes, der mit der Fünfjährigen in der Therme gewesen sein dürfte, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag auf APA-Anfrage mit. Eine Obduktion wurde angeordnet.