Autoabsturz in Vorarlberg - Zwei Senioren schwer verletzt

Ein 90 Jahre alter Mann und seine 80-jährige Ehefrau sind am Dienstag bei einem Autoabsturz in Silbertal im Montafon schwer verletzt worden. Der Autolenker geriet aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve über den linken Straßenrand, das Fahrzeug stürzte ab, wurde durch die Luft geschleudert und überschlug sich mehrmals, berichtete die Polizei. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser geflogen.