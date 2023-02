Feier für 100-jährige Dampflokomotive "Flying Scotsman"

Zum 100-Jahr-Jubiläum ist die weltberühmte Dampflok "Flying Scotsman" am Freitag in der schottischen Hauptstadt Edinburgh gefeiert worden. Die Museumslok dampfte zur Überraschung wartender Reisender in den Bahnhof Waverley, wo der Geburtstag des einst schnellsten Zugs Großbritanniens mit Tanzdarbietungen und Live-Musik gefeiert wurde, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.