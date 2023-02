Klimaaktivist klebt sich bei Berliner Prozess an Tisch fest

Im Prozess gegen den Klimaaktivisten Henning Jeschke ist es zum Eklat gekommen. Das Gründungsmitglied der Gruppe "Letzte Generation" sprang am Donnerstag mitten in der Verhandlung vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten auf und klebte sich am Tisch fest. "Ich habe mich festgeklebt. Ich muss es tun, weil wir über Klimanotstand reden müssen", rief der 23-Jährige lautstark im Saal D107. "Es tut mir leid. Ich muss es tun", so Jeschke.