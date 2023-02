Klagenfurter wegen Missbrauchsverdachts festgenommen

Ein 34 Jahre alter Klagenfurter soll im Dezember ein 14 Jahre altes Mädchen missbraucht haben. Wie die Polizei berichtete, wurde er am vergangenen Donnerstag festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Das Mädchen wurde am 25. Dezember mit einer starken Alkoholisierung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Tage zuvor soll es in der Wohnung des Klagenfurters verbracht haben. Die Polizei schließt weitere Opfer nicht aus.