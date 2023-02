Mehr als 50 Vermisste nach Grubenunglück in China

Nach einem Grubenunglück im Norden Chinas werden mehr als 50 Arbeiter vermisst. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf örtliche Behörden berichtete, wurden drei Menschen aus den Trümmern gezogen. Zwei von ihnen zeigten keine Lebenszeichen mehr. Das Unglück ereignete sich demnach am Mittwochnachmittag in der Region Alxa in der Inneren Mongolei.