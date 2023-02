Fünfjähriger starb im Burgenland: Psychische Aufarbeitung

Nach dem Tod eines Kindergartenkindes in Mattersburg ist am Mittwoch die polizeiliche und psychische Aufarbeitung des Unfalles im Fokus gestanden. Fest steht, dass der Fünfjährige, nachdem er von der Gruppe davongelaufen war, im Teich in einem privaten Garten ertrunken ist, erklärte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland gegenüber der APA.