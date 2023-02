Alkolenker flüchtet nach Unfall - Insassin in Lebensgefahr

Unter Alkoholeinfluss des Lenkers und mit Sommerreifen ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Pkw auf der Südautobahn (A2) in Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) verunfallt. Der 22-jährige am Steuer ergriff zunächst mit seinem Beifahrer die Flucht, ehe er sich etwa zwei Stunden später stellte, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Eine Insassin des Autos wurde lebensgefährlich verletzt.