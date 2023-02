Missglücktes Überholmanöver mit fünf Verletzten in Tirol

Bei einem missglückten Überholmanöver sind am Freitagabend in Tirol fünf Personen verletzt worden. Eine 17-jährige Autofahrerin hatte in Kematen (Bez. Innsbruck-Land) einen Traktor samt Anhänger überholen wollen, dabei prallte sie gegen den Wagen einer entgegenkommenden 22-Jährigen. Bei der 22-Jährigen verlief zudem ein Alkotest positiv, so die Polizei.