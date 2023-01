Mindestens 24 Tote bei Busunglück in Peru

Bei einem Busunglück in Peru sind am Samstag mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei stürzte der Bus mit 60 Insassen aus noch unbekannter Ursache einen Felsen herab. Das Unglück ereignete sich demnach in der Region Piura nördlich der Hauptstadt Lima. Polizisten am Unfallort sagten örtlichen Medien, das Unglück habe sich an einer gefährlichen Stelle in der sogenannten "Teufelskurve" ereignet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten noch an.