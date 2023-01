"In ganz Österreich wird die Anzahl der Geräte in großem Umfang aufgestockt - mittelfristiges Ziel ist eine (wie auch für die LPD Steiermark zuletzt kommunizierte) Vollausstattung aller Dienststellen", hieß es in einem der APA am Mittwoch übermittelten Statement des Innenministeriums. Offen ist noch, wie die Cams verteilt werden, wie genau das Ausrollverfahren aussieht und wie viele Geräte an welche Organisationseinheiten gehen.

Die Bodycams sind nach einem Probebetrieb seit 2019 offiziell in Betrieb. Demnach hätten die Beamten gute Erfahrungen gemacht, oft habe schon die Ankündigung, die Bodycam einzuschalten, deeskalierend gewirkt. Die Bundesbeschaffung GmbH schloss im Herbst des Vorjahres ein EU-weites Beschaffungsverfahren ab, wonach im Bedarfsfall bis zu 6.000 Kameras zur Verfügung stehen. Es gibt ja neben der Polizei andere Stellen wie die ÖBB und die Wiener Linien, die Bodycams einsetzen. Diese haben aber derzeit laut ORF keinen weiteren Bedarf.