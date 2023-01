Schwarzenegger kommt schon am Mittwoch nach Kitz

Der "Terminator" legt eine Bestzeit hin: Die Society-Festspiele im Rahmen der Hahnenkammrennenwerfen nahen und ihr größter Star ist bereits ante portas. Arnold Schwarzenegger wird schon am Mittwoch in Kitzbühel bzw. besser gesagt in seinem Stammhotel beim Goinger Stanglwirt ankommen, hieß es aus seinem Umfeld gegenüber der APA. Donnerstagabend steht dann ebendort sein Klima-Charity-Auktion für den guten Zweck an und am Freitag schließlich die "Weißwurstparty".