Um 17.15 Uhr war der Aussendung zufolge ein Notruf eingegangen. Die schwer verletzte 58-Jährige befand sich laut Exekutive im Einfahrtsbereich des Grundstücks und berichtete den Polizisten, dass sie und ihre ältere Schwester von ihrem Bruder mit einem Messer attackiert worden seien. Bei der 59-Jährigen konnte der Arzt nur noch den Tod feststellen. Die Leiche weise "offensichtliche Stichverletzungen" auf, wurde mitgeteilt. Beim vermutlichen Täter handelt es sich laut Exekutive um den Bruder der beiden Opfer, der nach den Attacken Selbstmord begangen haben dürfte.

Am Freitagabend war die Spurensicherung im Laufen. Erstbefragungen durch das Landeskriminalamt in Bezug auf Tatablauf und Motiv seien im Gange, teilte die Polizei mit. Die "Krone" berichtete am Abend online, dass es in der Familie Streit u.a. ums Erbe gegeben haben soll.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter )